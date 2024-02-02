فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 23 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة 23، قبل الموعد النهائي للانتقالات غدا السبت الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.

دان بيرن (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني، 4.8%

بتكلفة 4.4 مليون جنيه إسترليني فقط، فإن الظهير الأيسر لنيوكاسل يونايتد لديه جدول مباريات مصنف "سهل" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وسجل بيرن هدفين وقدم تمريرة حاسمة بالإضافة إلى خمس شباك نظيفة، ليحقق 60 نقطة في فانتازي حتى الآن.

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني، 0.4%

يقدم نجم إيفرتون إمكانات قوية من جميع النواحي على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ماكنيل هدفيه هذا الموسم، وقدم ثلاث من تمريراته الأربعة، خلال آخر ثماني مباريات له.

جوستافو هامر (شيفيلد يونايتد) 5 مليون جنيه إسترليني

قام لاعب خط الوسط بتحسين إنتاجه الهجومي بشكل ملحوظ منذ تعيين كريس وايلدر كمدرب لشيفيلد يونايتد.

وقدم هامر جميع تمريراته الحاسمة الثلاثة هذا الموسم في مبارياته الست تحت قيادة وايلدر.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 15 تمريرة مفتاحية في تلك الفترة، أي أكثر من ضعف إجمالي أي زميل له في الفريق، بينما احتلت تسديداته التسع المرتبة الثالثة.

بن تشيلويل (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

عاد الظهير الإنجليزي من الإصابة ليشارك في مباراة ليفربول في الأسبوع 22.

وعلى الرغم من تحقيقه -1 نقطة بعد الخسارة 4-1 أمام ليفربول واستبداله في الشوط الأول، إلا أن دقائق تشيلويل القليلة على آنفيلد تشير إلى أنه يمكنه البدء كأساسي في المباراة المقبلة أمام ولفرهامبتون.

وتحسن فريق ماوريسيو بوكيتينو من حيث الدفاع على ملعب ستامفورد بريدج مؤخرا، حيث تلقى شباكه هدفًا واحدًا فقط في آخر ثلاث مباريات على أرضه.