تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ألافيس في الدوري الاسباني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الاول بنادي برشلونة مباراة مهمة مع ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس بالدوري الاسباني

في حراسة المرمى: إيناكي بينا

في الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي

في الوسط: جوندوجان - فرينكي دي يونج - بيدري

في الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

ويأمل الفريق الكتالوني، في مواصلة انتصاراته، بعد الفوز الأخير الصعب على أوساسونا بهدف نظيف، فيما يخوض البلوجرانا مباراة اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدار.