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موعد مباراة نيوكاسل ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق نيوكاسل يونايتد، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق لوتون تاون، مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الممتاز هذا الموسم.

 

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي
من المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون، مساء اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1- : 51 نقطة
2- مانشستر سيتي: 46 نقطة
3- أرسنال: 46 نقطة
4- توتنهام: 43 نقطة
5- أستون فيلا: 43 نقطة
6- وست هام: 36 نقطة
7- مانشستر يونايتد: 35 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد: 32 نقطة
9- برايتون: 32 نقطة
10- : 31 نقطة
11- وولفرهامبتون: 29 نقطة
12- بورنموث: 26 نقطة
13- فولهام: 25 نقطة
14- كريستال بالاس: 24 نقطة
15- برينتفورد: 22 نقطة
16- نوتينجهام فورست: 20 نقطة
17- لوتون تاون: 19 نقطة
18- إيفرتون: 18 نقطة
19- بيرنلي: 12 نقطة
20- شيفيلد يونايتد: 10 نقاط

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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