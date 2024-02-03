ساديو ماني يشارك في مباراة النصر والهلال بكأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد بشكل رسمي مشاركة النجم السنغالي ساديو ماني في مباراة النصر والهلال القادمة ببطولة كأس موسم الرياض، وذلك بعد خروج السنغال من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وودعت السنغال بطولة أمم أفريقيا ليعود السنغالي ساديو ماني إلى المملكة العربية السعودية وينتظم في تدريبات النصر، للتأكد جاهزيته للمشاركة في كلاسيكو النصر والهلال يوم الخميس المقبل.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال الخميس المقبل على ملعب المملكة آرينا في أخر مباريات كأس موسم الرياض.

وبدأت منافسات موسم الرياض بمواجهة قوية بين الهلال وإنتر ميامي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل 3 أهداف في مباراة ماراثونية شهدت الكثير من القوة والندية بين الفريقين بمشاركة الأسطورة ليونيل ميسي.

وفي المباراة الثانية من البطولة حقق النصر الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 6-0، ولم يشارك كريستيانو رونالدو في المباراة بسبب الإصابة، بينما شاركة ميسي لدقائق قليلة في اللقاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة الختامية للبطولة بين النصر والهلال يوم الخميس المقبل، حيث يحتاج العالمي للفوز أو التعادل لحسم اللقب، بينما يحتاج الهلال للفوز فقط لحسم البطولة.