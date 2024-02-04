شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الشحات يقود الأهلى للفوز على الدحيل القطري فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 فبراير 2021 تخطى النادى الاهلى عقبة الدحيل القطري بفوز مثير بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى افتتاحية مشاركته السادسة بكأس العالم للأندية، ليواجه بايرن ميونخ الألمانى ويخسر بهدفين دون رد ويحقق الميدالية البرونزية للمرة الثانية فى تاريخه، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

والتقى الأهلي مع الدحيل باستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الاخيرة التى أقيمت بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .