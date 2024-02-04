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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو الليلة في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، يحث يحتضن الصدام الكروي المشتعل، والذي يجمع بين فريقي وغريمه أتليتكو مدريد في قمة منافسات "الليجا" لموسم 2023-2024.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، فيرلاند ميندي، ناتشو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بيلينجهام، رودريجو جوس.

 

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "".

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.

 

ترتيب ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى للفوز لحصد النقاط الثلاث قبل مباراته أمام الوصيف جيرونا.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وحال الفوز سيصعد للمركز الثالث.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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