أرسنال يسقط ليفربول بثلاثية ويشعل الصراع على صدارة البريميرليج (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق أرسنال فوزا مستحقا على ضيفه ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما مساء، الأحد، على ملعب "الإمارات"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

أحرز بوكايو ساكا الهدف الأول لصالح آرسنال ضد ليفربول في الدقيقة 14 من زمن المباراة، ثم سجل جابرييل التعادل للريدز بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد مجهود رائع من لويس دياز.

وأضاف جابرييل مارتينيلي، الهدف الثانى لفريق أرسنال ضد ليفربول، بالدقيقة 67 من زمن المباراة بعد خطأ فادح من الحارس البرازيلى أليسون بيكر، ثم اختتم لياندرو تروسارد الثلاثية فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأكمل ليفربول المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعبه إبراهيما كوناتى للطرد بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 88 من زمن المباراة

بهذه النتيجة، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الثالث برصيد 46 نقطة مع مباراتين أقل للسيتيزنز، وفى حالة فوز فريق بيب جوارديولا باللقائين سيصعد للصدارة بفارق نقطة عن الريدز.