 آرسنال يحسم مواجهة القمّة أمام ليفربول ويونايتد يحقق فوزاً ثميناً

حقق آرسنال فوزاً ثميناً على حساب ضيفه ليفربول 3-1 اليوم الأحد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل كل من بوكايو ساكا (14) وغابرييل مارتينيلي (67) ولياندرو تروسار (90+2) أهداف المدفعجية فيما جاء هدف ليفربول بواسطة غابرييل ماغاليس، مدافع آرسنال، خطأ في مرمى فريقه (45+3).



وبقي ليفربول في الصدارة بـ51 نقطة فيما صعد آرسنال إلى مركز الوصافة برصيد 49 نقطة (من 23 مباراة) وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث بـ46 نقطة (من 21 مباراة).



وشهدت المواجهة مغادرة مدافع ليفربول، الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 88.



إلى ذلك، حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه وست هام يونايتد 3-صفر.



وسجل كل من راسموس هويلوند (23) وأليخاندرو غارناتشو 49 و84) أهداف مانشستر يونايتد.



ويحتل الـ"يونايتد" المركز السادس برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين يأتي وست هام يونايتد في المركز السابع.



سقوط مدوٍ لتشلسي

وفي مباراة أخرى، انهار فريق تشلسي أمام ضيفه وولفرهامبتون وانهزم بنتيجة 2-4.



وسجل كل من ماثيوس كونيا (22 و63 و82 من ركلة جزاء) وأكسيل ديساسي (خطأ في مرماه، 43) أهداف وولفرهامبتون فيما دوّن كول بالمير (19) وتياغو سيلفا (86) هدفي تشلسي.



ويحتل وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 32 نقطة فيما يأتي تشلسي في المركز 11 برصيد 31 نقطة.



وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث مع نوتينغهام فورست (1-1).



(وكالات)