الامارات | ماذا قال المدرب عموتة عن قمة الأردن وكوريا الجنوبية و"إصابة التعمري"؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ مدرب منتخب الاردن المغربي حسين عموتة لاعبي فريقه بذل الجهود والكفاح في مواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء في نصف نهائي كأس اسيا لكرة القدم، إذا ما ارادوا بلوغ المباراة النهائية.

وقال عموتة في المؤتمر الصحافي المخصّص للمباراة الاثنين: "يتعين علينا ان نتعب كثيرا وأن نكافح كثيراً لتخطي عقبة كوريا الجنوبية".

وتابع: "يتعين على اللاعبين التركيز بشكل كبير لتحقيق نتيجة مشرفة.. نحتاج إلى مجهودات المجموعة ككل".

واعتبر أن خوض كوريا الجنوبية الوقت الإضافي مرتين في الأدوار الاقصائية أمام السعودية (فازت بركلات الترجيح) ثم أمام أستراليا (فازت خلال التمديد)، لا يعني شيئا، فالمنتخب الكوري يملك إمكانيات هائلة جدا من الناحية الذهنية والفنية والبدنية. لاعبوه تعودوا على اللعب في فترات زمنية متقاربة في انديتهم وبالتالي لا اعتقد بانه سيعاني من هذه الناحية".

وتطرق الى الإصابة الطفيفة الذي تعرض لها نجم الفريق جناح مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أواخر المباراة ضد طاجيكستان في ربع النهائي بالقول "ارتاح التعمري في اليومين الأخيرين لأنه مجهد وسيكون حاضراً في التدريبات اليوم وجاهزاً لخوض المباراة".

وتابع: "نعوّل كثيرا على الحضور الجماهيري لمؤازرة المنتخب كما حصلنا في المباريات السابقة".

وعن الانتقادات التي واجهها قبل انطلاق البطولة القارية قال عموتة: "صراحة لا أبالي بما يقوله الناس والإعلام. أنا أؤمن بالعمل الذي أقوم به من خلال الجدية في العمل، أخذ القرارات الصحيحة وإعطاء الفرصة لمن يستحق".

وسبق للمنتخب الأردني أن التقى نظيره الكوري الجنوبي في دور المجموعات، وتقدم عليه 2-1 حتى الوقت بدل الضائع عندما تلقت شباكه هدفاً عكسياً سجله مدافعه يزن العرب.

في المقابل اعتبر لاعب الوسط ابراهيم سعادة بان فريقه جاهز من لمواجهة كوريا بقوله "لم يكن احد يتوقع بلوغنا هذه النقطة من البطولة، بطبيعة الحال ثمة ضغوطات لكننا جاهزون لكتابة التاريخ".

وكشف "راجعنا مع الجهاز الفني الأخطاء السابقة في جميع المباريات وأسدوا إلينا النصائح لتصحيحها".