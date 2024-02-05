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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الانجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة مضيفه برينتفورد مساء اليوم الإثنين وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الممتاز "البريميرليج".

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ويخوض المان سيتي المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفاريدول.

خط الوسط: رودري، دي بروين.

فيل فودين، جوليان ألفاريز، سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر صاحب الـ51 نقطة.

وكان مانشستر سيتي  حقق فوزًا كبيرًا على بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الماضية من البريميرليج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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