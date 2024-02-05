ليفربول يعلن تعديل موعد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.. بينهم مواجهة السيتي

أعلن نادي ليفربول، عن تعديل موعد 3 مباريات للفريق ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، خلال شهر مارس المقبل.

وقال نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تجري ثلاث تعديلات على جدول مباريات الريدز في شهر مارس”.

وكشف النادي عن الموعد الجديد لمباريات ليفربول في شهر مارس، من بينهم المواجهة النارية المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا.. النصر السعودي يحسم أولى صفقاته الصيفية من قلب مانشستر يونايتد

ويلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد 10 مارس – الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة و 6:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض ليفربول مباراته أمام إيفرتون، يوم الأحد 17 مارس، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت مكة المكرمة (سيتم تأجيل هذه المباراة في حال تأهل الريدز إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي).

وأشار ليفربول في بيانه إلى أن مباراته ضد برايتون، ستكون يوم الأحد 31 مارس ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة، بتوقيت مكة المكرمة.