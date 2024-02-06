عام من التألق.. الرواية الكاملة لقصة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - عام من التألق …. هذا هو مختصر قصة النجم الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي حتى الان منذ انضمامه للعالمي خلال الانتقالات الشتوية في يناير ٢٠٢٣ قلدما من نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي.

تألق كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي يمكن اختصاره في عدد من الأرقام التي حققها النجم الكبير والفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم خمس مرات .

أهدافه مع النصر بكل الالوان

سجل رونالدو مع النصر بفانلة الفريق الأساسية الصفراء ٢٩ هدف بينما سجل بالفانلة الزرقاء تسعه أهداف فيما سجل بالطاقم الأبيض الثالث لنادي النصر ستة اهداف مساويا بين المرمى الأيمن والايسر في المباريات برصيد ٢٢ هدف في كل مرمى .

وسجل كريستيانو رونالدو ٦ أهداف براسه الذهبية بينما سجل ٢٧ هدف بقدمه اليمنى و ١١ هدف بقدمه اليسرى وهو ما يظهر تكامل مهاراته ومن بين أهدافه ال ٤٤ مع نادي النصر سجل رونالدو ١١ هدفا من ركلة جزاء و هدفين من ركلات حرة مباشرة .

افضل توقيت للتسجيل

ومان افضل توقيت للتسجيل في المباريات للنجم البرتغالي هي الدقائق من ٦١ إلى ٧٥ حيث سجل خلالها ١٠ أهداف تليها الربع ساعة الاخير من المباراة وسجل خلالها ثمانية أهداف ومع بداية الشوط الثاني وحتى الدقيقة ٦٠ سجل رونالدو سبعة أهداف ومن الدقيقة ١٦ إلى الدقيقة ٣١ سجل رونالدو ستة اهداف وفي الربع ساعة الاول من المباراة سجل ثلاثة أهداف وهو نفس العدد من الأهداف الذي سجله رونالدو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني بينما سجل هدفا واحدا في الأوقات الأضافية وكان امام الهلال السعودي في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية .

المدرب البرتغالي لويس كاسترو هو أكثر المدربين الذين تولوا تدريب النصر السعودي ونجح رونالدو في هز الشباك تحت قيادته حيث أحرز ٣٠ هدفا بينما سجل تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا ١١ هدفا والكرواتي بيلينيشيتش ٣ أهداف فقط .

ويعد نادي الوحدة هو أكثر نادي هز رونالدو شباكه برصيد خمسة اهداف يليه اندية ضمك والفتح والشباب برصيد ٤ أهداف ثم هدفان في مرمى الأتحاد والاهلي والهلال والعدالة والرائد و الطائي و الأخدود .