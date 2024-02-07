كاسترو يعلن جاهزية رونالدو لخوض نهائي كأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي ان النجم البرتغالي الاسطوري كريستيانو رونالدو استعاد كامل عافيته وأصبح جاهزا لخوض مباراة نهائي كأس موسم الرياض مساء الخميس امام الهلال السعودي على ملعب المملكة ارينا .

وقال لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مباراة نهائي كأس موسم الرياض : اصبح كريستيانو رونالدو جاهزا تماما لخوض مباراة الهلال ولديه كامل اللياقة الفنية والبدنية بعدما خضع الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي كامل .

وأضاف المدير الفني للعالمي : ربما ايضا يمكننا مشاهدة الأسترالي عزيز بيهيتش حال جاهزيته الكاملة كما سيتم ايضا متابعة حالة ساديو ماني بعدما خضع لجلسات استشفائية بعد عودته من المشاركة في الكان مع منتخب السنغال .

وعن صعوبة مواجهة الهلال في المباراة قال كاسترو : مثل هذه المباريات تمثل كلاسيكو كبير بين الفريقين وكل لاعبي الفريق لديهم الشغف والرغبة والحماس لخوض تلك المباراة ولدى الجهاز الفني مسئولية كبيرة لتحقيق الفوز ولا نطلب فقط سوى حضور مكثف من جانب جماهيرنا الكبيرة لتحفيز الاعبين وبث الحماس فيهم طوال المباراة. كل مباراة بين الفريقين الكبيرين لها خصوصيتها ولا تشبه اي مباراة سابقة وعلينا تأكيد جدارتنا بالفوز خلال المباراة .

وطالب لويس كاسترو بضرورة اختيار طاقم تحكيم متميز لقيادة المباراة معتبرا أن طاقم التحكيم هو الفريق الثالث في المباراة .

يذكر ان مباراة نهائي كأس موسم الرياض والتي ستجمع بين الهلال و النصر السعوديين يكفي فيها التعادل لفريق النصر ليرفع الكأس فيما لا بديل امام فريق الهلال عن الفوز .