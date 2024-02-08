الامارات | جيسوس يقود شباب الأهلي إلى الفوز الأول في بطولة «وين لاين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد مهاجم شباب الأهلي جيسوس تألقه مع الفريق، بعدما قاده لفوزه الأول في بطولة «وين لاين» الودية، وذلك بالفوز 2-صفر على كايرات الكازاخي، أول من أمس. وأحرز جيسوس هدفي الفوز في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي. ويأتي تألق جيسوس مع شباب الأهلي في الوقت الذي تأكد فيه رحيله عن الفريق، بعدما ذكرت وسائل إعلام برازيلية أنه وقّع على عقد انتقاله إلى نادي بوتافوغو البرازيلي بنهاية الموسم الجاري، بينما رفض «الفرسان» رحيل اللاعب البالغ 22 عاماً خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد جيسوس يونيو المقبل، ولم تجدد إدارة نادي شباب الأهلي عقد اللاعب الذي انضم إلى الفريق في 2020 قادماً من كورتيبا البرازيلي مقابل مليوني يورو. وحصل شباب الأهلي على أول ثلاث نقاط في البطولة التي تقام بمشاركة أربعة أندية، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام روستوف الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويختتم مبارياته بمواجهة سبارتاك موسكو الروسي غداً.

واستفاد الجهاز الفني في شباب الأهلي، بقيادة المدرب ماركو نيكوليتش، فترة التوقف، لتجهيز الفريق، واستعادة اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات مختلفة في الفترة الماضية، أبرزهم أحمد جميل، ومحمد مرزوق، ورينان فيكتور، وبوغدان بلانيتش، كما شارك النجم الدولي السابق عبدالعزيز هيكل، بعد الغياب فترة طويلة عن المشاركة مع الفريق الأول خلال النصف الأول من الموسم.

ويستعد «الفرسان» لمواجهة مضيفه حتا في افتتاح مباريات الجولة الـ13 لدوري أدنوك للمحترفين، الإثنين المقبل، إذ يسعى حامل لقب الدوري إلى تعويض خسارته قبل توقف الدوري، التي خسرها أمام الوصل بهدفين مقابل هدف، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، خلف الوصل المتصدر برصيد 30 نقطة، والعين في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

• شباب الأهلي يختتم مشاركته في بطولة «وين لاين» بلقاء سبارتاك موسكو الروسي غداً.