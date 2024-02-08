ديربي سعودي.. موعد مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه النصر السعودي نظيره الهلال، في الثامنة مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد الفائز ببطولة كأس موسم الرياض، التي تقام في المملكة، بمشاركة 3 فريق، الهلال، النصر، إنتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويفوز الفريق الأكثر حصدا للنقاط.

وتنقل مباراة النصر والهلال، على قناة السعودية الرياضية المفتوحة وقناة إم بي سي العامة، بالإصابة إلى قناتي بي إن سبورتس المفتوحة والكويت الرياضية.

ويدخل النصر المباراة وهو صاحب الحظوظ الأكبر للفوز باللقب، إذ أنه يتصدر ترتيب البطولة، برصيد 3 نقاط، متساويا مع الهلال، إلا أن التعادل أو الفوز يتوجه بطلا، بسبب التفوق في فارق الأهداف، عقب الفوز على إنتر ميامي، بسداسية.

وخسر إنتر ميامي مباراتي البطولة، اللقاء الأول ضد الهلال بنتيجة 4-3، واللقاء الثاني ضد النصر بنتيجة 6-0.

وغاب كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن المباراة السابقة ضد إنتر ميامي بسبب عدم الجاهزية، لكنه ظهر في مدرجات ملعب المملكة أرينا، ومن المتوقع أن يكون ضمن تشكيل النصر في مباراة اليوم، بعد العودة إلى التدريبات مرة أخرى.

كما خسر النصر السعودي آخر مباراة جمعته بالهلال، بنتيجة 3-0، في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

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