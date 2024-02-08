تركي آل الشيخ عن نهائي كأس موسم الرياض: أتمنى الهلال وأتوقع النصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تركي آل الشيخ عن توقعاته لمباراة نهائي كأس موسم الرياض والتي ستجمع بين الهلال والنصر مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة آرينا.

وقال آل الشيخ في تصريحان نقلتها وسائل الإعلام السعودية: " الأمنيات معروفة اليوم بتكون لـ مين ، ولكن توقعي يقول الكأس بيروح لـ نادي النصر".

وأكد آل الشيخ أن مباراة الهلال والنصر ستكون ساخنة وستشهد الكثير من القوة والندية، حيث أن حسم اللقب لن يكون أمرًا سهلا على أي من الفريقين.

وكشف تركي عن تفاصيل الاجتماع الملغي مع رونالدو قائلًا: " كان لدي موعد اجتماع مع كريستيانو رونالدو حول مشروع رياضي سيقام له من هيئة الترفيه ، رفض حضور الاجتماع من اجل التركيز الكامل على لقاء اليوم ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب المملكة آرينا في الرياض لمتابعة المباراة المرتقبة بين النصر والهلال في نهائي بطولة كأس موسم الرياض المقامة بين الهلال والنصر وإنتر ميامي.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة الهلال والنصر :

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي، كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.