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نهائي كأس موسم الرياض .. انطلاق اللقاء بقيادة صافرة نسائية أمريكية

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ قليل ، مواجهة نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر ، تحت قيادة الحكمة الدولية الأمريكية توري بينسو.
 


وتشهد المباراة تواجد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رفقة أحمد حسام ميدو ، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ويأتي تشكيل النصر في اللقاء كما يلي :
في حراسة المرمي: راغد النجار.
خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.
خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.
الهجوم: أندرسون تاليسكا - - عبد الرحمن الغريب.

بينما جاء تشكيل الهلال في المباراة على النحو التالي :
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.
خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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