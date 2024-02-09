ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان للتعاقد مع مهاجم آيندهوفن

أفادت تقارير صحفية أن ناديي ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان على التعاقد مع جناح نادي آيندهوفن الهولندي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره بيرنلي بعد غدا السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة “فوتبول إنسايدر”، أن ناديي ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان على التعاقد مع مهاجم نادي آيندهوفن الهولندي، يوهان باكايوكو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يطلب نادي آيندهوفن الهولندي حوالي 40 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

وكان اسم يوهان صاحب الـ20 عامًا قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.

وشارك يوهان باكايوكو في 33 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.