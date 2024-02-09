شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد صلاح سيغيب اللقاء المقبل عن ليفربول وعلى من هاجمه الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى كل من هاجم النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة إصابته في أمم أفريقيا خلال مشاركته مع المنتخب وسفره إلى إنجلترا لتلقى العلاج.

وقال شوبير عبر برنامج "كان 2023": "محمد صلاح نجم فوق العادة، من يهاجمونه لهم الاحترام، كلها وجهات نظر، معلومة لدي، محمد صلاح خارج المباراة المقبلة مع ليفربول، وكل من هاجمه عليه الاعتذار إليه".

وأضاف شوبير: "صلاح شايل المنتخب على كتفه بتوفيق من ربنا، وأتمنى يكون في عندنا أكثر من لاعب مثل محمد صلاح".