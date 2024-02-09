شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد صلاح سيغيب اللقاء المقبل عن ليفربول وعلى من هاجمه الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى كل من هاجم النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة إصابته في أمم أفريقيا خلال مشاركته مع المنتخب وسفره إلى إنجلترا لتلقى العلاج.
وقال شوبير عبر برنامج "كان 2023": "محمد صلاح نجم فوق العادة، من يهاجمونه لهم الاحترام، كلها وجهات نظر، معلومة لدي، محمد صلاح خارج المباراة المقبلة مع ليفربول، وكل من هاجمه عليه الاعتذار إليه".
وأضاف شوبير: "صلاح شايل المنتخب على كتفه بتوفيق من ربنا، وأتمنى يكون في عندنا أكثر من لاعب مثل محمد صلاح".
ونشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي صورة له من المران الصباحي أثناء تأدية البرنامج التأهيلي الخاص به والذي يؤديه في ناديه الإنجليزي منذ إصابته في مباراة غانا بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.
ولم يعلن النادى حتى الآن عن موقف الإصابة أو موعد عودة نجم ليفربول الإنجليزى، خاصة وأن اللاعب غادر معسكر الفراعنة قبل الإقصاء من أمم أفريقيا على أمل التعافى بحلول نصف النهائى الذى أقيم بالأمس.
وأعلن تطبيق الدورى الإنجليزى عن موعد مبدئى لعودة صلاح على أن يكون يوم 17 فبراير الجارى.
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