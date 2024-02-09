الامارات | أُنس جابر تواجه بياتريس حداد في ربع نهائي «مبادلة أبوظبي» للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت نجمة التنس التونسية، أُنس جابر، تألقها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، حيث حجزت مكانها في دور الثمانية بعد الفوز على البريطانية إيما رادوكانو.

وشاركت أُنس جابر في أول مباراة فردية لها، وكانت حريصة على تعويض خيبة الأمل بعد خروجها من منافسات الزوجي مع شريكتها نعومي أوساكا.

استغرق الأمر من أُنس جابر ساعة و18 دقيقة فقط لتحجز مكانها في ربع النهائي، بعد أن فازت بمجموعتين للاشيء (6-4 و6-1) الأربعاء الماضي، حيث تلتقي اليوم البرازيلية بياتريس حداد مايا، التي فازت على البولندية ماجدة لينيت. وعلى الرغم من خيبة أمل رادوكانو، فإن اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً قدمت أداءً جيداً، خصوصاً في المجموعة الأولى. وتأهلت إلى نفس دور ربع النهائي أيضاً، الرومانية سورانا كيرستيا، والتشيكية باربوفا كريتسيكوفا، وكذلك الروسية داريا كاساتكينا.