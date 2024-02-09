شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يغادر القاهرة عائدا للبرتغال بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، القاهرة منذ قليل فى طريقه إلى البرتغال، عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

ورافق فيتوريا وجهازه المعاون فى مطار القاهرة، شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة الذى حرص على التواجد مع المدرب البرتغالى حتى استقلال الطائرة فى طريقه للعودة إلى بلاده.



فيتوريا فى المطار



جهاز فيتوريا



فيتوريا فى المطار



معاونو فيتوريا