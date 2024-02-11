الامارات | كوبيكي تتوج على «قمة جبل حفيت» في طواف الإمارات للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزعت بطلة العالم، البلجيكية لوتي كوبيكي، أمس، صدارة طواف الإمارات للسيدات 2024، الذي يقام في نسخته الثانية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 120 متسابقة يمثلن 20 فريقاً عالمياً وقارياً، وتختتم منافساته اليوم في أبوظبي.

وفازت كوبيكي من فريق «إس دي ووركس» الهولندي بالمرحلة الثالثة من الطواف التي تقام برعاية «بريسايت» في مدينة العين، مواصلةً أداءها القوي في طواف الإمارات منذ انطلاقته. وقطعت كوبيكي مسافة المرحلة البالغة 128 كلم، في زمن قدره 3:22:15 ساعات، إذ نجحت في الصمود خلال مرحلة الصعود الأخيرة للمرحلة لتنهي السباق في المركز الأول على قمة جبل حفيت، وجاءت المتسابقة الشابة الأسترالية نيفي برادبيري (19 عاماً) في المركز الثاني، بفارق ثلاث ثوانٍ عن كوبيكي. وحاولت المختصة في المرتفعات الإيطالية غايا رياليني المنافسة في المرحلة، لكنها واجهت صعوبة في استكمال المسار بالقوة نفسها مع كوبيكي، لتنهي المرحلة في المركز الرابع أمام الفرنسية ماريون بونيل التي احتلت المركز الخامس.

وبفوزها بمرحلة «بريسايت» اقتربت كوبيكي من الفوز بلقب النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات، وتصدرت الترتيب العام للطواف بإجمالي زمن قدره 8:49:18 ساعات.