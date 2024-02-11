عودة شتيجن.. تشكيل برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لخوض مباراة غرناطة، المقرر لها العاشرة مساء اليوم.

وشهد تشكيل برشلونة عودة مارك أندري تير شتيجن، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، فيما يشارك أندرياس كريستنسن للمباراة الثالثة على التوالي.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إنيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جونجوجان، أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين جمال، روبرت ليفاندوفسكي، بيدري.

ويحل غرناطة ضيفا على برشلونة، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يسابق الزمن للحاق فتوح بمواجهة الأهلي

ديسابر: فخور بما قدمناه في البطولة.. ولهذا السبب فقدنا البرونزية

حازم إمام: كنت أتمنى اللعب مع عبد الله السعيد في الزمالك