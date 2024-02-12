جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الاثنين، الموافق 12 فبراير 2024، العديد من المواجهات بمختلف المسابقات حول العالم، ابرزها مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X تشيلسي – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الأسيوي والقنوات الناقلة
الرفاع البحريني X النهضة العماني – 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
طرابزون سبور X هاتاي سبور – 4 مساء
سامسون سبور X أنطاليا سبور – 7 مساء
قيصري سبور X بشكتاش – 7 مساء