جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الاثنين، الموافق 12 فبراير 2024، العديد من المواجهات بمختلف المسابقات حول العالم، ابرزها مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

محمد يوسف

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