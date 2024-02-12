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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الاثنين، الموافق 12 فبراير 2024، العديد من المواجهات بمختلف المسابقات حول العالم، ابرزها مباراة وكريستال بالاس فى الجولة الـ 24 من مسابقة الموسم الجاري 2023-2024.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X تشيلسي – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

ألميريا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 3    


مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

يوفنتوس X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1  


مواعيد مباريات كأس الإتحاد الأسيوي والقنوات الناقلة

الرفاع البحريني X النهضة العماني – 6 مساء


مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور X هاتاي سبور – 4 مساء

سامسون سبور X أنطاليا سبور – 7 مساء

قيصري سبور X بشكتاش – 7 مساء

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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