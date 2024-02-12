موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لخوض غمار منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وذلك عند مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في مباراة الذهاب.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى دور المجموعات كمتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعدما فاز في 6 مباريات جمع خلالهم 18 نقطة ليضرب موعدا مع كوبنهاجن وصيف المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

يستقبل ملعب باركن ستاديون مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن، مساء الثلاثاء عند دقات العاشرة بتوقيت القاهرة، وذلك لحساب منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة العودة بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن، في السادس من شهر مارس المقبل على ملعب الاتحاد.