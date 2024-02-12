تشيلسي يفقد قلب دفاعه قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فريق تشيلسي لانتكاسة كبيرة بعد تأكد ابتعاد قلب دفاعه المتألق بينوا بادياشل للإصابة وابتعاده عن المباريات الرسمية لفترة تزيد عن الشهر .

وكان بادياشل قد تعرض للإصابة خلال مباراة تشيلسي امام استون فيلا في كأس الاتحاد الأنجليزي الاسبوع الماضي والتي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف واثبتت الأشعة التي أجراها الاعب عقب المباراة إصابته بشد في العضلة الضامة الا ان الفحوصات فيما بعد أكدت ان الإصابة تمزق في العضلة وسيغيب لفترة تزيد عن الشهر .

اصابة بينوا بادياشل جاءت لتعقد الموقف على المدير الفني لفريق تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو حيث كان يرغب المدير الفني الأرجنتيني في استمرار ثنائية بينوا بادياشل و أكسل دياساسي في قلب دفاع الفريق اللندني وايجاد نوع من الاستمرارية في المشاركة للثنائي بعد ابتعاد البرازيلي تياجو سيلفا عن المباريات الا ان إصابة بينوا بادياشل افسدت هذه الترتيبات للمدير الفني .

اصابة بينوا بادياشل ستبعده عن مواجهة تشيلسي المقبلة امام كريستال بالاس ولارا نهائي كأس الرابطة الانحليزية يوم ٢٥ فبراير الجاري امام ليفربول وهي المباراة التي تعد الفرصة الأخيرة امام فريق تشيلسي لتحقيق بطولة هذا الموسم في ظل تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز وعدم مشاركته في اي بطولة أوربية هذا العام .