تشيلسي يخطف فوزًا قاتلا من كريستال بالاس بالدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزا قاتلا من كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين علي ملعب سيلهرست بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.



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وتقدم كريستال بالاس بالهدف الأول عن طريق جيفرسون ليرما في الدقيقة 30 من عمر المباراة ، ثم تعادل البلوز عن طريق كونور كالاجر في الدقيقة 47 .

ثم أضاف كل من كالاجر وإنزو فرنانديز هدفين متتاليين لتشيلسي في الدقيقة 90 ، 91 من نهاية أحداث المباراة.



وبهذة النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى المركز العاشر برصيد 34 نقطة ، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.