السجن والشطب أبرز عقوبات اللاعبين المتخاذلين عن منتخباتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العقوبات التي أعلنتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وفرضتها على لاعبي الأخضر الذين حرموا من المشاركة في كأس الأمم الآسيوية في نسختها الـ18 الماضية، نتيجة عدم استجابتهم للمدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، لن تكون هي الأخيرة في عالم كرة القدم، بل هناك كثير من القصص والعقوبات الانضباطية الصارمة التي فرضتها الاتحادات الكروية الأهلية.

والقصد من العقوبات المتفاوتة في المقام الأول هو حفظ الحقوق للمنتخبات الكروية أو الأندية الرياضية التي يلعبون لها.

والأحداث والقصص الانضباطية كثيرة وفي شتى المعمورة، منها ما يستند على قانون لجان انضباطية، وأخرى على الأمزجة والأهواء.

الخروج من المونديال

الاتحاد القطري لكرة القدم فرض قرارات انضباطية وغرامات مالية على مجموعة من لاعبي المنتخب.

خصم 50% من رواتب كل من اللاعب: عبد الكريم حسن، واللاعب بسام الراوي، واللاعب محمد وعد.

كما تقرر إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى.

وقررت لجنة الانضباط القطرية توجيه تحذير للاعبين الـ3 مع تغريم حسن (200 ألف ريال) والراوي (100 ألف ريال) ووعد (50 ألف ريال).

وجاءت هذه القرارات على خلفية أسباب انضباطية وتصرفات مستفزة من اللاعبين، على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإقصاء من كأس العالم 2022، والتي اعتبرت تقليلا من احترام الجماهير القطري ومشاعره.

شطب 10 لاعبين

بعد تلقي المنتخب الأرجنتيني الهزيمة بسداسية مقابل هدف أمام تشيكوسلوفاكيا في كأس العالم بالسويد عام 1958، قرر الاتحاد الأرجنتيني شطب 10 لاعبين ومنعهم من ممارسة كرة القدم مدى الحياة، وذلك لاحتواء غضب جماهير التانجو التي هاجمت مقر الاتحاد.

أقدم عدي صدام حسين، نجل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمعاقبة لاعبي المنتخب العراقي بقص شعرهم في حال الخسارة، كما أنه أجبر البعض على ركل كرة خرسانية بعد الخسارة وإهدارهم ركلات الجزاء.

السجن 3 أيام

في ساحل العاج، تلقى أفراد منتخب كرة القدم معاملة سيئة، والحبس 3 أيام، وذلك بعد خروجهم من الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية عام 2000.

الإيطالي أنتونيو كونتي منع اللاعبين في تشيلسي، من تناول البيتزا نهائيا عند توليه تدريب الفريق في صيف 2016.

شركات المراهنات

الاتحاد اللبناني أصدر عقوبة الإيقاف بحق 26 لاعبا، أبرزها إيقاف الدوليين مهاجم بيرسيبا باليكابان الإندونيسي محمود العلي، ومدافع سيلانغور الماليزي رامز ديوب مدى الحياة، إضافة إلى غرامة بقيمة 15 ألف دولار لكل منهما، بسبب تأمين التواصل بين اللاعبين وشركات المراهنات في شرق القارة الآسيوية، إضافة إلى بعض المكاتب في لبنان والتي أنشئت تحت مسمى شركات استيراد وتصدير.

الاتحاد الفلسطيني شطب لاعبه الدولي السابق إسماعيل العمور من سجلاته بشكل نهائي.

بسبب ما بدر منه من سلوكيات مرفوضة تخالف اللوائح والقوانين والأنظمة الخاصة بالاتحاد.

جويل ماتيب - الكاميرون

في 2017، وقبيل كأس أمم أفريقيا أعلن الاتحاد الكاميروني رفض جويل ماتيب، لاعب ليفربول الإنجليزي، الانضمام للأسود غير المروضة.

وأوضح الاتحاد الكاميروني أن اللاعب فضل مصلحته الشخصية على مصلحة منتخب بلاده، إذ اختار مواصلة المشوار مع الريدز، أملا في تحقيق البطولات.

وترددت أنباء عن رغبة اللاعب في المشاركة مع الكاميرون في كأس العالم قطر 2022، لكن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، رفض طلبه.

أندي ديلور – الجزائر

في أكتوبر 2021، خرج جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، مهاجما مهاجمه أندي ديلور، معلنا رغبته في عدم المشاركة مع الخضر لعام، للتركيز مع ناديه نيس.

وقال بلماضي، في تصريحاته لإذاعة «RMC sport»: «ما فعله ديلور هو نكتة العام، هذا التصرف إما غبي أو جرأة مفرطة، زميله إسلام سليماني رفض عرضا من نيس، لأن النادي يشترط على لاعبيه الأفارقة عدم المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا، لكن ديلور وافق».

كارلوس فيلا – المكسيك

المهاجم صاحب الاعتذارات المتكررة عن عدم الانضمام لمنتخب بلاده. (فيلا) اعتذر أكثر من مرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: اعتذر عن الكأس الذهبية 2011، كونكاكاف 2011، دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 وغيرها.

أبرز العقوبات التاريخية على اللاعبين المحليين

استبعاد وإيقاف اللاعب محمد نور من المنتخب السعودي، عقب منافسات دورة الخليج 2004، بسبب انضباطي.

إقالة مدرب المنتخب وإيقاف يوسف الثنيان وفهد الهريفي لعام، تنتهي 1993، وذلك بعد مشاركة كأس الخليج بقطر 1992.

عقوبة الإيقاف لـ6 أشهر بحق: الحارس محمد الدعيع، وسامي الجابر، وعبدالرحمن الرومي، وعبدالرحمن التخيفي. بعد المشاركة في أولمبياد 1992 في برشلونة نتيجة استهتارهم.

شطب كل من: سعيد غراب، ومحمد النور، موسى مدى الحياة، وتم إعفاء الحارس آنذاك أحمد عيد.

إيقاف اللاعب خالد عزيز بعد خروجه من معسكر المنتخب دون إذن.

إيقاف كل من: شايع شراحيلي، وفهد المولد، وعبدالفتاح عسيري، لشهرين، وتغريم كل لاعب 50 ألف ريال، في عقوبة انضباطية من إدارة المنتخب.

في أغسطس الجاري، أصدرت لجنة الاحتراف السعودية قرارها بإيقاف مهند الشنقيطي، لاعب الاتحاد، لشهرين، عن ممارسة أي نشاط رياضي، وتغريمه 300 ألف ريال.

استبعاد محمد كنو، من قبل المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد من منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بسبب تأخره على وجبات المنتخب السعودي في أكثر من مرة.

قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الأخيرة: