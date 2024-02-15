كيليان مبابي يخبر ناصر الخليفي بالرحيل في نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الصحفي الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، رحيل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "كيليان مبابي أخبر ناصر الخليفي أنه سيغادر باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم، كلاعب حر".

وأضاف: "لم يتفق اللاعب حتى الآن على شروط المغادرة، لكنه سيغادر باريس في الصيف".

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ريال مدريد الإسباني مستمر في الاتفاق مع كيليان مبابي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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