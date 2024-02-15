نادر فرج لاعب الإسماعيلي: نتيجة سيراميكا حافز قوي قبل لقاء الزمالك المرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - عبر نادر فرج لاعب الإسماعيلي عن بالغ سعادته بالمساهمة في تحقيق فريقه الانتصار على سيراميكا كليوباترا وقيادته لحصد الثلاث نقاط.

وقاد جناح الدراويش فريقه للانتصار على سيراميكا كليوباترا بعد تسجيله هدف وصنع آخر لصالح عبد الرحمن مجدي.

وتابع في تصريحات عقب اللقاء :"الحمد لله على هذا الانتصار الذي كنا في حاجة له من أجل استعادة الاتزان وحتى تكون افضل حافز قبل لقاء الزمالك المرتقب ".

وأضاف :"نشكر الجماهير على دعمها لنا ونعدهم بأننا سنقاتل لإسعادهم وعدم التفريط في أي نقطة من أجل تصحيح المسار ".

وبسؤاله عن هدفه فقد أجاب اللاعب الشاب قائلا :"إيهاب جلال مدرب الفريق كان يطالبني بشكل دائم باللعب على المرمى وحسن استغلال الفرص وأحمد لله عز وجل على هذا التوفيق وحصد الثلاث النقاط ".

واختتم تصريحاته :"إيهاب جلال صعدني للفريق الأول واشكره على هذه الثقة وأعده اني سأبذل قصاري الجهد من أجل أن أكون على قدر هذه الثقة "