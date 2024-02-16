ناصر الخليفي يخطط لخداع مبابي بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان

يخطط القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لخداع النجم كيليان مبابي، بعد إعلان رحيله عن النادي الباريسي.

وقرر كيليان مبابي، الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فأن باريس سان جيرمان، لن يوفر 200 مليون يورو فقط من رحيل كيليان مبابي، بنهاية الموسم الجاري، بل ربما يصل المبلغ إلى 500 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن إدارة النادي الباريسي تحاول خداع مبابي، وحرمانه من بعض المكافآت، لأن باريس يريد العودة بقوة للوقوف على قدميه من الناحية الاقتصادية.

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وفي المقابل قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن كيليان مبابي، أبلغ إدارة ريال مدريد أنه يوافق على اللعب للنادي اعتبارا من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن كيليان مبابي وافق شفهياً على الإنضمام إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات مع مبابي أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ولكن رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدماته لأطول وقت منعت إتمام الصفقة.