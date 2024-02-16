فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة لاعب شهر يناير في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - حصل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على جائزة لاعب شهر يناير مع الملكي، عقب تقديمه مستوايات أكثر من رائعة رفقة الملكي في الفترة الاخيرة.

وفي تصريحاته عقب الفوز بالجائزة تحدث فينيسيوس قائلًا:" أريد أن أشكركم على المودة الدائمة وآمل أن نتمكن من الاستمرار في الفوز بأشياء كثيرة. أنا سعيد جدًا بكل ما أفعله بعد الإصابة. إن العودة بشكل جيد ومساعدة زملائي في الفريق هي فرحة هائلة. نحن في حالة جيدة وعلينا أن نستمر على هذا المنوال حتى نهاية الموسم للفوز بأشياء كبيرة".

وعلق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على الأزمات التي يفتعلها البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد المشاجرة التي حدثت بين اللاعب وبعض لاعبي أتلتيكو مدريد، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

تصريحات أنشيلوتي

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات صحفية قائلًا:" أخر مرة تكلمت بها مع فينيسيوس، فقد وجهت له الشكر على ما قاله، بعدما سجل 3 أهداف في نهائي كأس السوبر".

وتابع: "بالتأكيد، أشكر فينيسويوس على ما يحاول القيام به وأخبره بالأشياء التي يحتاج إلى تحسينها".