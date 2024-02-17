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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - قمة من العيار الثقيل ستجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من .

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"  قد شهدت إثارة كبيرة من حيث الأداء والنتيجة حيث انتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر، في حين أن يمتلك 34 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي، في الوقت الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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