موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - قمة من العيار الثقيل ستجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" قد شهدت إثارة كبيرة من حيث الأداء والنتيجة حيث انتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، في حين أن تشيلسي يمتلك 34 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي، في الوقت الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.