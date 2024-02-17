مانشستر سيتي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - الدوري الانجليزي

السبت 17/فبراير/2024 - 04:04 ص 2/17/2024 4:04:50 AM

تعرض الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الى عدة غيابات من العيار الثقيل، بصفوفه خلال الفترة الحالية قبل مباراة اليوم أمام تشيلسي.

ويلتقي مان سيتي أمام نظيره تشيلسي، مساء اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

غياب ثنائي مانشستر سيتي أبرزهم

وكشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم غياب جاك جريليش وجفاريدول عن مواجهة تشيلسي الليلة بسبب الإصابة بينما سيتم تقييم حالة برناردو سيلفا في تدريب اليوم، كما عاد كل من ماتيو كوفاسيتش، وسيرجيو جوميز إلى التدريبات.

ويستقبل ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي غداً السبت في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل تشيلسي المركزالعاشر برصيد 34 نقطة.