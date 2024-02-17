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برشلونة يبحث عن فوزًا معنويًا على حساب سيلتا فيجو في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الفريق الاول لكرة القدم بنادي عن تصحيح مساره علي نظيره سيلتا فيجو، بعد الاخفاق الاخير خلال المواجهات السابقة، وسلسلة النتائج الغير مرضية لجماهير الفريق الكتالوني.

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، على ملعب بالايدوس، في الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الاسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني
في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، بيدري.

في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

ويخوض فريق برشلونة لقاء سيلتا فيجو في البروفة الأخيرة قبل مواجهة نابولي المرتقبة، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

ويحتاج فريق برشلونة للفوز في مباراة اليوم لضمان استمرار المنافسة علي لقب الدوري هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ 3 برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر.

وفقد فريق برشلونة نقطتين فى الجولة الماضية بالدوري عقب التعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهما أمام غرناطة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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