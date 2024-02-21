تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني تشافي هيرنانديز على تشكيل فريق برشلونة الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد نابولي على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز سيخوض مواجهة اليوم وعينه على الفوز، حيث يريد العملاق الكتالوني العودة إلى إسبانيا بنتيجة إيجابية تقربه خطوة من بطاقة التأهل.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي.

موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم :

ستنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 9:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي :

وستذاع مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة لعدة قنوات أبرزها Match Football 2 و RMC Sport 1 و LaLiga TV Bar.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 فبراير على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إسبانيا.