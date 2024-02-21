وكيل كلوب يحسم الجدل حول موقفه من تدريب برشلونة وبايرن ميونخ

حسم وكيل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الجدل الذي يدور حول اقترابه من تدريب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وكان كلوب قد أعلن قرار مفاجئ برحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، خلال تصريحاته في الأيام الماضية.

وكثر الجدل حول وجهة كلوب المقبلة، حيث أنه ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية، على رأسهم برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني.

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وعلق مارك كوسيكي، وكيل كلوب على الأنباء التي تدور بشأن وجهته المقبلة، من خلال تصريحات عبر شبكة “سكاي ألمانيا”.

وقال: “يورجن لن يدرب أي نادٍ أو منتخب لمدة عام بعد نهاية هذا الموسم”.

وأكد : “هذه هي الحقيقة ولن تتغير”.

الجدير بالذكر، أن المدرب الألماني تولى قيادة فريق ليفربول الإنجليزي في عام 2015، أي عاش داخل جدران الريدز 9 سنوات، حقق فيها المركز من الإنجازات، أبرزهم التتويج بـ الدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى حصد بطولة، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد والرابطة، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي.