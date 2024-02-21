رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء ويضرب موعدًا مع العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي فريقه للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الإطاحة بنظيره الفيحاء من دور الـ16.

وفاز فريق النصر على نظيره الفيحاء بهدف دون رد، أحرزه أوتافيو، في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك.

وتقدم فريق النصر على الفيحاء بالهدف الأول في الدقيقة 17، عن طريق أوتافيو الذي استغل تمريرة طويلة من عبد الله الخيبري، ليضعها رأسية في الشباك.

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وفي الدقيقة 48، سجل رونالدو هدفًا رائعًا لينفرد بالحارس ستويكوفيتش، ومراوغته ثم تسديد الكرة في الشباك، فيما قام حكم المباراة بعدم احتسابه بداعي التسلل.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 86.

وكان فريق النصر قد فاز على الفيحاء في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتأهل إلى ربع النهائي بثنائية نظيفة.

وسيلاقي فريق النصر نظيره العين الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.