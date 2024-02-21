موعد مباراة النصر القادمة بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يقدم موقع “كورة 356” موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي القادمة بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح فريق النصر في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الإطاحة بنظيره الفيحاء من دور الـ16.

وفاز فريق النصر على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، أحرزهما أوتافيو والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك.

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وكان فريق النصر قد فاز على الفيحاء في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتأهل إلى ربع النهائي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الفيحاء

سيلاقي فريق النصر في مباراته القادمة نظيره الشباب في الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة النصر ضد الشباب يوم الأحد الموافق 25 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الشباب.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المرتبة العاشرة برصيد 24 نقطة.