تاريخ مواجهات نابولي وبرشلونة قبل لقائهما اليوم بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية واحدة من أقوى مباريات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني اليوم.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "دييجو أرماندو مارادونا" بإيطاليا.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين نابولي وبرشلونة، طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث سبق أن تواجها في مباراتين من قبل.

وتواجه الفريقان معاً، في دور ال 16 ببطولة دوري الأبطال في نسخة البطولة عام 2019-2020، وحضر التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق، قبل أن يتمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز في مباراة العودة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبشكل عام خاض فريق نابولي 8 مباريات من قبل أمام الأندية الإسبانية بدوري الأبطال، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في مباراتين، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، وحضر التعادل في لقاء وحيد.

والتقى فريق نابولي مع 3 أندية إسبانية من قبل بدوري الأبطال، وهي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى فريق فياريال.

ولعب فريق برشلونة 48 مباراة أمام الأندية الإيطالية، خاضهما أمام 7 فرق،وهي "يوفينتوس، إنتر ميلان، إسي ميلان، نابولي، روما، أودينيزي وفيورنتينا.

وحقق فريق برشلونة 21 انتصاراً أمام الأندية الإيطالية، وتلقى 11 هزيمة وحضر التعادل في 16 مباراة.

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