بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو في ليلة تأهل النصر لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

كشف موقع “سوفا سكور” للاحصائيات عن أرقام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في مباراة الفيحاء، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقاد رونالدو فريق النصر للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الإطاحة بنظيره الفيحاء من الدور ربع النهائي.

وفاز النصر على الفيحاء بثنائية نظيفة أحرزها، أوتافيو دا سيلفا في الدقيقة 17، وكريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86.

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أرقام رونالدو في مباراة النصر والفيحاء بدوري أبطال آسيا

حصل النجم البرتغالي في مباراة النصر ضد الفيحاء على تقييم 7.2، وذلك وفقًا لموقع سوفا سكور العالمي.

ولعب رونالدو 90 دقيقة، وسجل هدف، فيما سدد 2 تسديدة على المرمى، وتسديدة بعيدًا عن المرمى، وواحدة تم التصدي لها.

أهدر رونالدو فرصة كبيرة للتهديف، فيما لمس الكرة 55 مرة، ومرر 29 تمريرة صحيحة من 35 بدقة وصلت 83٪.

وأرسل النجم البرتغالي كرة طولية صحيحة، وفاز في التحام أرضي من أصل 5، وفقد حيازته على الكرة 17 مرة، وارتكب خطأ، ووقع في مصيدة التسلل مرتين.