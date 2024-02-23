اليوم.. منتخب السلة يواجه إفريقيا الوسطى في أولى مباريات التصفيات الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة، اليوم الجمعة مع نظيره منتخب إفريقيا الوسطى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره إفريقيا الوسطى في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي:-

- منتخب مصر يواجه نظيره إفريقيا الوسطى اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب مدغشقر يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقد استقر الاتحاد على تعيين خالد القوصي عضو مجلس الإدارة مديرًا للبطولة، وحسين البشبيشي رئيسًا لبعثة المنتخب المصري