كولر يعلق على الفوز التاريخي أمام ميدياما ويشيد بثلاثي الاهلي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي على الفوز التاريخي أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الاهلي على نظيره ميدياما الغاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد.

وسجل فريق الاهلي في شباك ميدياما الغاني النجم حسين الشحات من صناعة الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 48.

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وقال كولر في تصريحات صحفية عقب المباراة: “المباراة كانت صعبة جدًا أمام منافس عنيد وقوي، وواجهنا صعوبات وعلى رأسها درجة الحرارة والرطوبة العالية”.

وواصل: “الظروف في أفريقيا صعبة وأرضية الملعب غير مناسبة للمباراة، والنجيلة عالية جدًا”.

وواصل مدرب الاهلي: “الشوط الأول كانت لدينا مشاكل أكثر، وتحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالرغبة والإرادة لتحقيق الفوز”.

واوضح كولر: “كريم نيدفيد كام لديه حضور في وسط الملعب وقدم مباراة كبيرة جدًا، ولكنه أصيب بشد بسبب المجهود الكبير الذي بذله والالتحامات”.

واختتم: “وسام أبو علي أول مباراة رسمية مع الفريق يضغط من الأمام مثلما أريد، وفي الوقت القصير الذي لعب فيه ظهر بشكل جيد”.