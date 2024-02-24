موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي الكأس.. والقنوات الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه تشيلسي، نظيره ليفربول، في الخامسة مساء غد الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

يطمح تشيلسي لإنقاذ موسم قد يكون كارثيًا بعدم تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، في ظل احتلاله للمركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وبذلك قد تكون هذه البطولة الأمل الوحيد للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو لإنقاذ موسم للنسيان.

أما ليفربول، فيمر بوقت طيب ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ويبلي بلاء حسنًا في الدوري الأوروبي، ويريد مدربه يورجن كلوب أن يودعه بكل الألقاب المتاحة.

موقف مشاركة صلاح

أوضح موقع «liverpool.com» زيادة احتمالية تواجد محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي المقبلة بنهائي كأس كاراباو.

وذكرت التقارير أن ليفربول لا يريد التعجل في قرار إشراك محمد صلاح، إلا أن هناك دفعة قوية تلقاها يورجن كلوب، مدرب الريدز، بعدما شارك النجم المصري في مران أمس الجمعة.

ولم يتخذ كلوب قراره النهائي حيال مشاركة محمد صلاح من عدمها، بشكل نهائي، إلا أن فكرة تواجده أمام تشيلسي بنهائي كاراباو باتت قريبة للغاية، على مقاعد البدلاء.

وكان محمد صلاح قد عاد للمشاركة مع ليفربول، المباراة قبل الماضية أمام برينتفورد، بعد فترة من الغياب، قبل أن تتجدد إصابته ويغيب عن لقاء لوتون تاون الأخير.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى كويمين كيليهر

خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز

خط الوسط أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرش هارفي إليوت

خط الهجوم لويس دياز - كودي جاكبو

تشكيل تشيلسي المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع بن تشيلويل - ليفي كولويل - أكسيل ديساسي - مالو جوستو

خط الوسط مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

تذيع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.