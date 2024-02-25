تقارير: صلاح لم يظهر مع بعثة ليفربول في ملعب ويمبلي استعداداً لنهائي كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لم يظهر رفقة فريق ليفربول بملعب ويمبلي، استعداداً لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس كاراباو.

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره تشيلسي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي"، في إطار نهائي كأس كاراباو.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت الإنجليزية: "إن الثلاثي محمد صلاح، داروين نونيز ودومينيك سوبسلاي، لم يظهروا رفقة بعثة فريق ليفربول اليوم، أثناء الجولة التفقدية للفريق بملعب ويمبلي، قبل انطلاق مباراة نهائي كأس كاراباو".

وأضاف مراسل "سكاي سبورتس": " إن عدم تواجد الثلاثي في الجولة التفقدية، يعني اقترابهم بشكل كبير من الخروج من قائمة الريدز المشاركة في المباراة".

وكان صلاح غاب عن مباراة الريدز الماضية في الدوري الإنجليزي أمام لوتون تاون، بسبب عدم التعافي بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها.