صلاح يغيب وجاكبو يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس كاراباو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل مواجهة تشيلسي، ضمن منافسات نهائي كأس كاراباو نسخة موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ويمبلي" مواجهة ليفربول أمام تشيلسي، في المباراة التي تنطلق في تمام الخامسة من مساء اليوم.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - برادلي.

خط الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - هارفي إليوت.

الجدير بالذكر أن ليفربول تضربه الغيابات خلال الفترة الأخيرة لعل أبرزها غياب محمد صلاح وداروين نونيز وديوجو جوتا ودومنيك سوبوسلاي وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وتايجو ألكانتارا بسبب الإصابة.