ليفربول بطلاً لكأس كاراباو بعد الفوز على تشيلسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعد الفوز على حساب تشيلسي بنتيجة هدف دون مقابل، في لقاء مثير جمع بين الفريقين،على ستاد "ويمبلي" في لندن.

وبعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، تمكن المدافع الهولندي فيرجل فان دايك من تسجيل هدف فوز فريقه، في الدقيقة 120 من زمن الشوط الإضافي الثاني، ليمنح الريدز لقب البطولة.

ويعد هذا هو اللقب العاشر لصالح للريدز في البطولة، ليعزز الرقم القياسي المسجل له كأكثر فريق في إنجلترا تحقيقاً للقب، وبفارق لقبين عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ 8 ألقاب في البطولة.

ودخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كليهير،

خط الدفاع: كونور برادلي، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي.

وسط الملعب: واتارو إندو، جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستير.

ودخل فريق تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بن تشلويل.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير.

خط الهجوم: كولر بالمير، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.