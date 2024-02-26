شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: حالة زيزو مطمئنة ونسب لحاقه بنهائى كأس مصر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعد تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، للإصابة فى أنكل القدم خلال مواجهة أبو سليم الليبي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال طبيب الزمالك، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن إصابة زيزو مطمئنة، وإنه فضّل خروج اللاعب وعدم استكمال المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة، وتكون مدة تأهيله أقل ولا يحتاج فترة كبيرة من العلاج".

وأضاف: إن فرص لحاق زيزو بنهائي كأس مصر أمام الأهلي، والتي ستقام في السعودية يوم 8 مارس المقبل، كبيرة، وسيكون اللاعب جاهزا للمباراة بعد تلقيه العلاج والتأهيل اللازم.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.