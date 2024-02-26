شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: زيزو يعانى من التواء فى الكاحل وإصابته مطمئنة وسيلحق بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، أن إصابة أحمد سيد زيزو مطمئنة ويعانى من التواء فى الكاحل، وسنجرى غدا الأشعة لزيادة الاطمئنان عليه.

وقال محمد أسامة فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حصل التحام قوى بين أحمد سيد زيزو

ولاعب أبو سليم أدى إلى التواء فى الكاحل ولا يوجد أى كسور الحمد لله".

وأضاف: "تغيير زيزو بداعى الخوف عليه بسبب ضغط المباريات، وتعاملت مع إصابة زيزو سريعا وفضلنا تغييره بسرعة وحالته مطمئنة".

وتابع: "أحمد سيد زيزو سيكون موجودا فى لقاء الكأس بين الزمالك والأهلى، وبعثة الزمالك ستغادر الجزائر بعد قليل".

واختتم محمد أسامة تصريحاته قائلا: "أحمد فتوح يخوض الفترة الأخيرة من العلاج، وفضلنا إراحة أحمد فتوح فى مباراة ابو سليم الليبى وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة".