يورجن كلوب: ليفربول فاز بكأس الرابطة الإنجليزية بسيناريو جنوني

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بلاعبيه بعد التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بالفوز على تشيلسي.

وقال كلوب في تصريح بثته قناة "سكاي سبورتس" "ما حدث الليلة كان جنونيا، أنا فخور جدا لكوني جزءا من هذا الفريق ولاعبي أكاديمية ليفربول الذين تحلوا بالشخصية القوية".

وأضاف "الشيء الأكثر جنونا أننا نستحق الفوز بالكأس، لقد حالفنا الحظ في لحظات، وكان تشيلسي موفقا في أوقات أخرى، وأثبت اللاعبون جدارتهم وكان هذا أمرا رائعا".

وأوضح المدرب الألماني "لقد استعنت تقريبا بجميع اللاعبين المتاحين، فالفريق كان بحاجة لوجوه جديدة، واللاعبون الصغار أدوا المهمة بنجاح".

وتابع "لقد تدرب هؤلاء اللاعبون الشباب معنا لفترة طويلة ويعرفون تماما المهام المطلوبة، وبصراحة فهم مجهدون للغاية، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه المباريات".

وأثنى يورجن كلوب على حارس المرمى كاومين كيليهير، قائلا "لقد ظهر بمستوى جيد للغاية، ولدينا أفضل حارس مرمى في العالم، وأفضل حارس مرمى بديل".

وتطرق كلوب للحديث عن مواجهة ساوثهامبتون يوم الأربعاء المقبل في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، قائلا "ليس لدينا فريق جاهز لهذه المباراة، ربما أستعين بنفس اللاعبين الذين خاضوا مباراة تشيلسي أما باقي اللاعبين سيبدأون العلاج غدا الإثنين".

وانتقد كلوب ضغط جدول المباريات، موضحا "أحب إنجلترا كثيرا، لكن جدول المباريات لا يسمح لفريق بالفوز بالكثير من الألقاب، سنرى الثمن الذي سندفعه أمام ساوثهامبتون، لكننا سنقاتل ونكافح ثم سنرى ما سيحدث".

وختم يورجن كلوب تصريحاته "في كل الأحوال سيكون هناك فريق يرتدي قميص ليفربول أمام ساوثهامبتون".